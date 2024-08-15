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ALES cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM, ALES cevap kağıtları ile aday cevaplarını erişime açtı.

Haber Merkezi
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ALES cevap kağıtları erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adayların 28 Temmuz'da uygulanan 2024-ALES/2 cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları yayımlandı.

Adaylar, cevap kağıtlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte bugünden itibaren 10 gün boyunca erişebilecek.

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