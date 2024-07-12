Ali Rıza Yıldırım kimdir? Eti Krom sahibi Ali Rıza Yıldırım nereli, ne iş yapar?

Elazığ'da bulunan Eti Krom işletmesinde işçilerin taleplerini dinlemek için bir araya gelen Ali Rıza Yıldırım, işçileri azarladı. Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık'ı hedef göstererek, "Eti Krom ailesi 1463 kişi. Şuanda azınlık. İş hakkı fes. Bu kadar basit. Bunların hepsinin yerine adam alabiliriz. Çünkü çoğunluk devam ediyor. Bunlar devam etmeyenler, örgütlenme olmuş. Örgütünde başı belediye başkanı. Bu şirketin başkan kim. Belediye başkanı neden benim sahama girip, size hocalık ve imamlık yapıyor. Bana tarih anlatma. Sen yoktun ben burayı devletten sıfır aldım. Yarın da herkesi kapının önüne koyarım. Burası kapanır" ifadelerini kullandı. Peki Yıldırımlar Holding saihibi Ali Rıza Yıldırım kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? İşte tüm ayrıntılar.

ALİ RIZA YILDIRIM KİMDİR?

YILDIRIM Şirketler Grubu’nun sanayi ve ticaret faaliyetlerini oluşturan temel girişimlerin öncüsü olan Ali Rıza YILDIRIM, çalışma hayatına 1970 yılında başlamıştır. İş dünyasındaki 55 yıllık deneyimiyle, YILDIRIM Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

29 Mayıs 1957 tarihinde Sivas’ta dünyaya gelen Ali Rıza YILDIRIM, babası Garip YILDIRIM’ın 1963 yılında Samsun’da kurduğu, inşaat malzemeleri ticareti yapan "Garip YILDIRIM ve Oğulları" firması sayesinde, erken yaşlarda iş hayatıyla tanışmıştır. Kariyerinin ilk döneminde satış ve pazarlama alanına odaklanmış, YILDIRIM ailesinin en büyük oğlu olarak üstlendiği girişimcilik ile firmanın faaliyetlerinin büyümesinden ve çeşitlenmesinden sorumlu olmuştur.

ETİ KROM İŞÇİ EYLEMİ NEDİR?

Elazığ'da Yıldırımlar Holding'in şirketi Eti Krom'un işçilerinin talepleri dinlemek üzere gelen Ali Rıza Yıldırım, "Yarın herkesi kapının önüne koyarım. İş sizin işiniz. Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Ben burayı sıfır yaparım, yarında kapıya kilidi vururum. Burası devlette kilitliydi. Para da kazanmıyordu para da kaybetmiyordu. Ben burayı aldım, bu hale getirdim." şeklinde konuştu.

ALİ RIZA YILDIRIM NE İŞ YAPIYOR?

Ali Rıza Yıldırım'ın sahibi olduğu Yıldırımlar Holding, Metaller ve Madencilik, Limanlar ve Terminaller, Gübreler ve Kimyasallar, Enerji Gücü, Nakliye ve Lojistik, Enerji Emtiaları, Uluslararası Ticaret, Finansal Yatırımlar ve Beykoz Kundura dallarında farklı şirketleriyle iş yapıyor.