Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş'tan MHP ve DEM görüşmesine yorum: Fevkalade bir fotoğraf

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından başladığı siyasi parti ziyaretlerinde bugün MHP heyetiyle bir araya geldi. Toplantı sonrası DEM Parti heyetinden Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile MHP’li Semih Yalçın gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ayyüce Türkeş Taş'tan dikkat çeken yorum

Toplantının hemen ardından Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ayyüce Türkeş Taş, heyetlerin fotoğrafını alıntılayarak, “Fevkalade geçen bir toplantıdan, fevkalade bir fotoğraf…” yorumunu yaptı.