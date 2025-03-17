DEM Parti MHP görüşmesi sona erdi! Bahçeli heyet görevlendirdi
DEM Parti heyeti, siyasi partilere yönelik temasları kapsamında MHP'yi ziyaret etti. Görüşmeye sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Bahçeli'nin belirlediği heyet gerçekleştirdi. DEM Parti eş başkanı Tülay Hatimoğulları ziyaretlerin tamamlanmasının ardından kapsamlı açıklamanın yapılacağını söyledi.
DEM Parti heyeti, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısının ardından siyasi parti temasları devam ediyor.
Bu kapsamda DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret etti. DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.
Görüşmede MHP heyetinde üç genel başkan yardımcısı yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sağlık sorunları nedeniyle görüşmede yer alamadı. Bahçeli’nin belirlediği heyet görüşmeyi gerçekleştirdi.
MHP’de ise genel başkan yardımcıları Faruk Aksoy, Fethi Yıldız ve Semih Yalçın konuklarını kapıda karşıladı.
DEM Parti eş başkanı Tülay Hatimoğulları ziyaretlerin tamamlanmasının ardından kapsamlı açıklamanın yapılacağını söyledi.
DEM Parti bugün saat 14.00'te de AKP'ye ziyaret gerçekleştirecek.