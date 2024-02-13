Altın şirketinin hisseleri çakıldı
Erzincan İliç'deki Çöpler Altın Madeni'ni işleten Anagold Madencilik'in büyük hissedarı olan ve Amerika borsasında işlem gören SSR Mining'in hisseleri olayın ardından çakıldı. Şirketin hisseleri yüzde 60 düşüş yaşadı.
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Erzincan İliç'deki Çöpler Altın Madeni'ni işleten Anagold Madencilik'in büyük hissedarı olan ve NASDAQ'da işlem işlem gören SSR Mining'in hisseleri olayın ardından adeta çakıldı.
Seans açılışında 8,25-8,30 dolar aralığında işlem gören hisse olay yaşandıktan kısa süre sonra yüzde 60'ın üzrinde değer kaybederek, 3,76 dolara kadar geriledi.
Amerika merkezli SSR Mining, Türkiye dışında Kanada ve Arjantin'de de madencilik faaliyeti yapıyor.