ATO, 100’üncü yılında depremzedelere 100 konut inşa edecek

ANKARA(EKONOMİ)

Bu yıl kuruluşunun 100’üncü yıla olan ATO, bu yüzden hazırladığı kutlama programlarını iptal ederek, kaynaklarını depremzedelerin kalıcı konut ihtiyacının giderilmesi için kullanma kararı aldı. Buna göre ilk etapta 100 milyon liralık kaynakla deprem bölgesinde 100 kalıcı konut inşa edilecek.

Yazılı açıklama yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, bu topraklarda yaşayan milletin Milli Mücadelede dimdik ayakta durup bulundukları şehirlere gazilik, kahramanlık unvanını kazandırdıklarına dikkat çekti.

Cumhuriyetin ve ATO’nun 100’üncü yılını kutlamak üzere bir program yapma niyetinde olduklarını kaydeden Baran, “Bu programı iptal ederek kaynaklarımızı ve enerjimizi, üyelerimizin destekleriyle birleştirerek depremzede vatandaşlarımızın konut ihtiyacı için harcayacağız. 100 milyonun üzerinde bir bütçe ayırarak ilk etapta 100 kalıcı konut inşa edeceğiz” dedi.

Bu felaketten hep birlikte ayağa kalkılacağını söyleyen Baran, “Bir tuğla da biz koyup, deprem bölgemizde ATO 100’üncü Yıl Evleri inşa edeceğiz. Onlara yeni meskenlerin inşa edilmesi gerekiyor. Bu ölçüde büyük bir afet aynı zamanda toplumsal bir travma oluşturuyor. Bu travmanın iyileşmesi için de yaşamın bir an önce normal koşullara dönmesi ve bölgenin yeniden kalkınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Baran’ın verdiği bilgilere göre ATO yakın zaman diliminde mutfak, tuvalet ve duş ile çocuk oyun alanlarının yer aldığı mobil yemek hizmetinin de sunulacağı "prefabrik yaşam köyü" faaliyete geçirecek.

Hâlen günlük 20 bin kişiye sıcak yemek servisi bulunan mutfaklar hizmete devam ediyor. Ayrıca Malatya’ya içinde ısınma, aydınlanma gereçleri ile jeneratörlerin, ranza yatakların yer aldığı 1.750 metrekarelik çadır ve Hatay Expo Alanı’nda 500 metrekarelik çadır ile AFAD ve diğer ekiplere destek sağlanıyor.

Bölgeye şu ana kadar 18 tır ihtiyaç malzemesi sevk edilirken, Hatay ve Samandağ’da da mobil tuvalet kurulumu yapıldı.