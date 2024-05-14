Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin soruşturmada kritik gelişme! 3 ismin evi didik didik arandı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanık yargılanıyor. İçişleri Bakanlığı, 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Resen soruşturma başlatıldı

Suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Evlerinde ve arabalarında arama başlatıldı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen Ankara Emniyeti'nde yer alan 3 üst düzey yetkilinin evinde ve arabalarında akşam saatlerinde inceleme başlatıldı. Hem evlerinde hem arabalarında bazı belgelere el konuldu. 20.30’dan gece 00.00’a kadar devam etti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre o belgeler incelenecek. Farklı boyutlar var. Mafyatik bir oluşum iddiası var. Rüşvet iddiası var. AK Parti’ye yönelik bir soruşturma yapılması için düğmeye basıldığı iddiası var.

İncelemeyi terörle mücadele bürosu yürütüyor

Evleri aranan isimlerle ilgili incelemeyi Terörle Mücadele Bürosu yürütüyor. TCK’nın 316. maddesindeki ‘Devletin Güvenliği ve Anayasal Düzenin İşleyişine Karşı’ suçlardan herhangi birini işlemek suçlaması yöneltiliyor. Bir açıdan bakıldığında ‘darbe’ suçuna giriyor. Suç için anlaşma delillerin karartılması, tanığın yönlendirilmesi gibi suçlamalar da yöneltiliyor."