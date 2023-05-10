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AYM'den kıdem tazminatı kararı

AYM, 5 yıldan az kıdemi olan gazetecilere kıdem tazminatı ödenmeyeceğini öngören düzenlemeyi iptal etti.

Haber Merkezi
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Anayasa Mahkemesinin (AYM), beş yıldan az kıdemi olan gazetecilere kıdem tazminatı ödenmeyeceğini öngören düzenlemeyi iptal ettiği bildirildi.

DİSK Basın-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sendikamızın avukatı Onur Can Keskin'in girişimiyle Anayasa Mahkemesi, beş yıldan az kıdemi olan gazetecilere kıdem tazminatı ödenmeyeceğini öngören düzenlemeyi iptal etti." açıklaması yaptı.

 