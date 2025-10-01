  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AYM'ye bireysel başvurularda yeni dönem
Takip Et

AYM'ye bireysel başvurularda yeni dönem

Anayasa Mahkemesince (AYM), avukatların elektronik ortamda bireysel başvuru yapmasına imkan sağlayan yeni uygulama bugün devreye alındı. Uygulamayla birlikte başvurular, UYAP Avukat Portalı üzerinden de alınmaya başlandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AYM'ye bireysel başvurularda yeni dönem
Takip Et

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamaya göre Anayasa Mahkemesi iç tüzüğünün 63. maddesi uyarınca bireysel başvurular, doğrudan müracaatın yanı sıra mahkemeler, ceza infaz kurumları veya yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla yapılabiliyor.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun 3 Haziran 2025 tarihinde aldığı karar uyarınca avukatların elektronik ortamda da bireysel başvuru yapabilmesinin önü açıldı.

Bugün devreye sokulan yeni uygulama sayesinde artık UYAP Avukat Portalı üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Yeni uygulamayla bireysel başvuru süreçlerinin daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Açıklamada, AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın, söz konusu uygulamayı duyurduğu, bireysel başvurunun 13. yıl dönümü kapsamında düzenlenen sempozyumdaki ifadelerine de yer verildi.

AYM'nin hak arama yollarının etkinliğini artırmak amacıyla teknolojik gelişmelere özel bir önem atfettiğini belirten Özkaya, şunları kaydetti:
"1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilmesinin mümkün hale geldiği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık avukatlarımızın UYAP sistemi üzerinden başvuru yapabilmesi, hayata geçirilmiş olacaktır. Böylelikle hem erişilebilirlik artmış olacak hem de başvuru süreçlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesinin önü açılacaktır. Bu yenilik, bireysel başvurunun toplumsal işlevini daha da güçlendirecek ve hak arama yollarının çağın teknolojik imkanlarıyla uyumlu hale gelmesini sağlayacaktır."

Gündem
Özgür Özel: KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır
Özgür Özel: KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır
Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltına alındı
Eski Antalyaspor Başkanı gözaltına alındı
Bu köydeki herkesin soyadı aynı! Çözümü böyle buldular
Bu köydeki herkesin soyadı aynı! Çözümü böyle buldular
ABD'den KAAN motorlarına izin çıkması mümkün mü?
ABD'den KAAN motorlarına izin çıkması mümkün mü?
Ünlü sanatçı Güllü'nün düştükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı! Kızının feryatları yürek burktu (Video)
Güllü'nün düştükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı
İZSU açıkladı: İzmir'deki planlı su kesintileri ne kadar sürecek?
İZSU açıkladı: İzmir'deki planlı su kesintileri ne kadar sürecek?