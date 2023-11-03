Bakan Göktaş, 'Sakla Beni' dizisini RTÜK'e şikayet ettklerini açıkladı

Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen 'Sakla Beni' dizisinde iki çocuğun arasında geçen "Bu iki kişilik bir oyun, büyüklerin oynadığı bir oyun" diyaloğu tepkilere neden oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da çocukların psikolojik iyilik hallerini gözetmeyen sahnelere yerildiğini belirterek dizi yayınlanmadan önce Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) başvurduklarını duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam televizyon ekranlarında yayınlanan “Sakla Beni” isimli dizide yer alan bir bölümde çocukların psikolojik iyilik hallerini gözetmeyen sahnelere yer verilmiştir.

Söz konusu sahnelerin çocuğa yönelik ihmal ve istismar şüphesi uyandırabileceği ve bu kapsamda RTÜK uzmanları tarafından değerlendirilmesi yönündeki talebimiz ise dizi henüz yayınlanmadan 23/10/2023 tarihinde RTÜK’e iletilmiştir.

Çocuklarımızı her türlü ihmal, şiddet, istismardan koruma noktasında medyayı önemli paydaşlarımızdan biri olarak gördüğümüzü her fırsatta ifade ederken böyle bir senaryoda çocuklarımızın kullanılmış olması kesinlikle tasvip etmediğimiz ve kabul etmeyeceğimiz bir durumdur.

Toplumun geneline hitap eden medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin önlenmesi hususunda bir kere daha tüm medya kuruluşlarımızı gerekli hassasiyeti göstermeye ve sorumlu davranmaya davet ediyorum."