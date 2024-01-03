Bakan Yerlikaya duyurdu: 18 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 56 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 kentte eş zamanlı "Kafes-28" adlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medyadan operasyonla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"11 İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-28” operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan

56 şahıs yakalandı.

EGM İstihbarat Başkanlığı Koordinasyonunda, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonrasında il Emniyet Müdürlüklerimizce, İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11 ilde; ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı(Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 56 şahsa Kafes-28 Operasyonları düzenledi.

Operasyonda yakalanan şahısların, suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmişti.

İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra Ülkemizde olduğu belirlenen 56 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor."