Balıkesir Seçim Sonuçları (2024 Yerel Seçim Sonuçları)

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oylar sayılıyor. Balıkesir seçim sonuçları belli oluyor. 21 adayın yarıştığı Balıkesir'de ilk sonuçlar ve partilerin oy oranları şöyle:

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla Tüm Türkiye'de tamamlandı. 81 ilde oy sayımı sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdı.

Balıkesir'de beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Balıkesir'de seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor.

CHP % 54.18

AK Parti % 39.81

İYİ Parti % 3.26