Bayram heyacanı kapıda! Ramazan Bayram tatili ne zaman kaç gün?
Ramazan ayı bir haftasını geride bırakırken 2023 yılı Ramazan Bayramı tarihi merak konusu oldu. Bayramda tatil planı yapan vatandaşlar bayram tarihini araştırıyor. Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün olacak?
Ramazan ayının başlamasıyla İslam alemi oruç tutmaya başladı, İftardan sonra terâvih namazları kılınmaya başlandı.
Arefe günü ne zaman? Takvimlere göre, 20 Nisan Pazar günü Arefe günü. 21-23 Nisan Ramazan bayramı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimine göre;
* Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak
* Ramazan 20 Nisan'da sona erecek.
* 20 Nisan 2023 Perşembe son oruçlar tutulacak.
21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü, 23 Nisan son gün.