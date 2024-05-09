BBP'de 5 il başkanı görevden alındı
Büyük Birlik Partisinde (BBP) 5 il başkanının görevden alındığı duyuruldu.
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Büyük Birlik Partisi teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, yazılı açıklamasında, 31 Mart yerel seçimlerinde aday listelerinde eksiklik bulunan 5 ilde revizyon yapmak amacıyla il teşkilatlarının görevden alındığını bildirdi.
Karaman, Çankırı, Nevşehir, Isparta ve Bilecik il teşkilatlarının görevden alındığını belirten Eren, il başkanları ve yöneticilere, çalışmalardan dolayı teşekkür etti.