Beşiktaş Belediyesi'nden operasyonla ilgili açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında bu sabah düzenlediği operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı. Hazinedar'ın ise arandığı bildirildi.

Beşiktaş Belediyesi de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün çeşitli basın yayın organlarında ‘Beşiktaş Belediyesi’ne Operasyon’ başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler, 2014-2018 yılları arasında başlatılan bir soruşturmaya ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.