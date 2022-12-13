Murat Hazinedar hakkında gözaltı kararı
Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın da olduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Belediye Başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi, Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın ise arandığı bildirildi.