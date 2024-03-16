Birol Güven: 180 ülkede, 1 milyara yakın insan Türk dizilerini seyrediyor

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Atatürk Kültür Merkezi’nde dizilerin idari ve uygulayıcı yapımcıları ile bir araya geldi.

İstanbul’da dizi çekim süreçlerinde sahada yaşananların ve çözüm yöntemlerinin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantının ardından konuşan Güven, “İstanbul her zaman bizim değişmeyen başrolümüzdür.” dedi.

Çekimler sırasında dizi ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin bazı sorunlar yaşadıklarını belirten Güven, bütün bu sorunlara hep birlikte çözüm bulmak, dizi çekim ekiplerinin işini kolaylaştırırken şehrin gündelik hayatını etkilemeyecek, huzuru bozmayacak çalışma yöntemleri üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti.

Bu çalışmalar için ilk görüşmelerine dizilerin uygulayıcı ve idari yapımcılarıyla başladıklarını söyleyen Güven, dizilerin her hafta aynı mekanlarda düzenli olarak çekim yaptıklarını ve bu çekimlerin aylarca hatta bazen yıllarca sürdüğünü kaydetti. Türk dizilerinden gurur duyduklarını ifade eden Güven, “Tam 180 ülkede 1 milyara yakın insan bu dizileri seyrediyor. Bu dizilerin büyük bir çoğunluğu İstanbul’da çekiliyor.” dedi.

Sinema filmlerinin yapım tasarımlarını yapanlarla da bir araya geleceklerini belirten Sinema Genel Müdürü Birol Güven, onların karşılaştıkları zorlukların daha farklı olduğunu dile getirdi.