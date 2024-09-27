BM'de Netanyahu gerginliği: Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti

Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han tarafından "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı alınması istenen Netanyahu'nun BM'ye hitap etmesine izin verilmesi eleştirilere neden olmuştu.

Hamas'tan "salondan ayrılın" çağrısı

Öte yandan Hamas Siyasi Bürosu üyesi İzzet er-Rışk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada, liderlere "toplantıdan ayrılın" çağrısında bulundu.

Rışk, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun konuşması sırasında salondan ayrılmanın, Gazze'deki "soykırım saldırılarının" reddedildiğini ve kınandığını ifade etmek olacağını kaydetti.

Rışk açıklamasında, "(Adolf) Hitler, (Netanyahu'yu kastederek) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapıyor. Dünya liderlerinin onu dinlemesi mantıklı mı?" ifadesini kullandı.

"Netanyahu'nun, Gazze'de yaklaşık bir yıldır devam eden ve Lübnan'da sivillere yönelik her gün katliamlar gerçekleştirerek büyüyerek devam eden soykırım suçunun doğrudan faili" olduğunu vurgulayan Rışk, İsrail Başbakanı'nın saldırıların durdurulması için BM Güvenlik Konseyi'nin ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı kararlarını hiçe saydığını" hatırlattı.