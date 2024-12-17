  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
Takip Et

Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı

Borsacı Nihat Özçelik, ‘tehdit ve şantaj’ suçlaması ile gözaltına alınmıştı. Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
Takip Et

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, hakkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik’i gözaltına almıştı.

16 Aralık günü ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamayla gözaltına alınan Özçelik, hakimlik sorgusu sonrası tutuklandı.

Özçelik, daha önce hakkında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, emniyet görevlisine rüşvet verip ’yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs’ ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.

TCMB'den TL depo alım ihalesiTCMB'den TL depo alım ihalesiEkonomi

 

KARÇEL'den yeni yatırım hamlesiKARÇEL'den yeni yatırım hamlesiŞirket Haberleri

 

Gündem
TBMM'de 'Çözüm Süreci' göndermesi! Önder: Cezaevi yolu gözüküyor
TBMM'de 'Çözüm Süreci' göndermesi! Önder: Cezaevi yolu gözüküyor
HGS'ye yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı
HGS'ye yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı
Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü
Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü
Türkiye, NATO Mayın Görev Grubu komutasını devraldı
Türkiye, NATO Mayın Görev Grubu komutasını devraldı
Yurt dışına çıkış harçlarında pul dönemi sona eriyor: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak!
Yurt dışına çıkış harçlarında pul dönemi sona eriyor
CHP Genel Başkanı Özel: SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş
Özgür Özel: SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş