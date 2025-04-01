Boykot çağrısı yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrısı yapanlar hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik re’sen ‘nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından soruşturma başlatıldı.”

Nasıl başladı?

Türkiye’de son dönemde yükselen boykot dalgası, CHP lideri Özgür Özel’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak, medya kuruluşları ve bazı şirketlere karşı boykot çağrısı yapmasıyla başladı.

Bu çağrıların ardından, boykot edilen markaların listelendiği “boykotyap.com” adlı bir web sitesi kuruldu. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla bu siteye erişim engeli getirildi. ​

yandaslarboykot.com ve boykot.web.tr de erişim engeli gelen siteler arasında.

Sitenin yasaklanmasının ardından site yeni bir domain ile boykotyap.net olarak açıldı.

İmamoğlu da tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden yaptığı açıklamada Özel’in başlattığı boykot çağrısına destek verdi ve medya ile iş dünyasının bir seçim yapma zamanının geldiğini belirtti. ​

Protestolar sırasında birçok üniversite öğrencisi, tepki olarak okullarda “ders boykotu”na başlattı.

Öğrenciler kampüslerdeki boykotlarını ekonomik boykota taşıma kararı aldı.

Türkiye’nin birçok ilindeki üniversite öğrencileri, “Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz” diyerek 2 Nisan’da ekonomik boykot gerçekleştirecek.