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Özgür Özel'den 2 Nisan çağrısı: Herkesi davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da gerçekleştirilecek tüketim boykotuna destek verdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den 2 Nisan çağrısı: Herkesi davet ediyorum
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan açıklama yaparak 2 Nisan'da gerçekleştirilecek boykota destek verdi.

"Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum" diyen Özel'in açıklaması şöyle:

"19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.

Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.

Millet, devletin gerçek sahibidir.
Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak.

#2nisantüketimboykotu"

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