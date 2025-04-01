Boykot sonrası DBL Entertainment'den 'çekilme' kararı
DBL Entertainment’ın sahibi Abdülkadir Özkan'ın tepki çeken sosyal medya paylaşımı sonrası konserlere yönelik boykot çağrılarının ardından, şirket tüm projelerden çekildiğini açıkladı.
Muse ve Robbie Williams'ın aralarında bulunduğu ünlü grup ve sanatçıları bu yıl Türkiye'ye getirmeye hazırlanan organizasyon şirketin sahibi, sosyal medya paylaşımının yarattığı tartışma sonrası tüm projelerden çekildiklerini duyurdu.
BBC Türkçe'ye konuşan şirket yetkilileri konserlerin iptal edilmediğini açıkladı.
Yapılan açıklamada "Konserler sanatçı tarafından belirlenecek başka bir organizatör firma tarafından gerçekleştirilecek. Önümüzdeki günlerde sanatçı tarafı kamuoyuna açıklamayı yapacaktır" denildi.
Protestoları hedef almadığını savundu
DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan, çekilme kararına dair son paylaşımda "barışçıl protestoları" hedef almadığını savundu.
Çekilme kararı öncesi, Williams'ın ve Muse grubunun sosyal medya hesaplarına, organizatörü şikayet eden çok sayıda paylaşım yapıldı.
Bilet fiyatları 10 bin TL'ye kadar çıkıyor
Williams'ın 7 Ekim'de Yenikapı'da vereceği konserin biletleri 4.000 TL ile 10.000 TL arasında değişiyordu ve satışa çıkmıştı.
Muse'un 11 Haziran'da yine Yenikapı festival alanındaki konserinin biletlerininse 3 Nisan'da satışa çıkacağı açıklanmıştı.
Williams konseri için olası bir bilet bedeli iadesine dair de bir açıklama yapılmadı.
Muse grubu ve Robbie Williams'ın resmi iletişim kanallarından da henüz bir açıklama gelmedi.
BBC Türkçe, Robbie Williams'ın menajerine ulaştı ancak henüz yanıt alamadı.
'Vatan haini' paylaşımı
Boykot çağrıları DBL Entertainment isimli şirketin sahibi Abdülkadir Özkan'ın X hesabında yaptığı paylaşımla başladı.
CHP'nin boykot listesinde yer alana Espresso Lab'in Maltepe'deki şubesinde çıkan kavgaya yapılan bir yorumu alıntılayan Özkan, "Bu açık ve net sermaye düşmanlığıdır. Vatan hainliğidir" ifadelerini kullandı.
Söz konusu kavgada, kahvecinin içerisindekiler ve dışarıdakiler arasında karşılıklı sandalerin fırlatıldığı bir arbede yaşanmıştı.
Hesabını kapattı
Özkan gelen tepki ve konserlerine yönelik boykot çağrıları sonrası X hesabını bir süre kapattı.
Hesabını geri açtığındaysa, protestolara karşı olmadığını, "kötü niyetli bir kaç provokatörü" hedef aldığını savundu.
Özkan, "Yanlış anlaşılmadan ötürü derin bir üzüntü içindeyim" ifadelerini de kullandı.
Şirketin konser takviminde yer alan Ane Brun da, çağrılar sonrası "harekete geçeceğini" ifade ettiği bir paylaşım yaptı.
Norveçli sanatçı daha sonra Instagram hesabından, Ekim ayındaki konseri iptal ettini duyurdu.
CHP lideri Özgür Özel, "tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız" diyerek bazı markalara karşı boykot çağrısı yapmıştı.
Özel, iktidara yakın olan medya dahil bazı şirketlere seslenerek, "Ya tarafsız olun, ya bundan sonra karşı tarafınızdayız" demişti.