Boykot sonrası DBL Entertainment'den 'çekilme' kararı

Muse ve Robbie Williams'ın aralarında bulunduğu ünlü grup ve sanatçıları bu yıl Türkiye'ye getirmeye hazırlanan organizasyon şirketin sahibi, sosyal medya paylaşımının yarattığı tartışma sonrası tüm projelerden çekildiklerini duyurdu.

BBC Türkçe'ye konuşan şirket yetkilileri konserlerin iptal edilmediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada "Konserler sanatçı tarafından belirlenecek başka bir organizatör firma tarafından gerçekleştirilecek. Önümüzdeki günlerde sanatçı tarafı kamuoyuna açıklamayı yapacaktır" denildi. Protestoları hedef almadığını savundu

DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan, çekilme kararına dair son paylaşımda "barışçıl protestoları" hedef almadığını savundu.

Çekilme kararı öncesi, Williams'ın ve Muse grubunun sosyal medya hesaplarına, organizatörü şikayet eden çok sayıda paylaşım yapıldı. Bilet fiyatları 10 bin TL'ye kadar çıkıyor

Williams'ın 7 Ekim'de Yenikapı'da vereceği konserin biletleri 4.000 TL ile 10.000 TL arasında değişiyordu ve satışa çıkmıştı.

Muse'un 11 Haziran'da yine Yenikapı festival alanındaki konserinin biletlerininse 3 Nisan'da satışa çıkacağı açıklanmıştı.

Williams konseri için olası bir bilet bedeli iadesine dair de bir açıklama yapılmadı.

Muse grubu ve Robbie Williams'ın resmi iletişim kanallarından da henüz bir açıklama gelmedi.