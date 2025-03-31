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İmamoğlu'ndan boykot açıklaması: Seçim yapma vakti gelmiştir

Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına destek vererek "Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya 1 kişinin güdümünde yola devam edecek ve BOYKOTUN sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan boykot açıklaması: Seçim yapma vakti gelmiştir
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Tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı boykot çağrısına destek verdiğini açıkladı. Vatandaşları disiplin ve özveriyle bu boykota katılmaya çağıran İmamoğlu, girişimin medya ve iş dünyasını hedef almak yerine, onları baskılardan kurtararak özgürleştirmeyi amaçladığını vurguladı.

İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ‘BOYKOT’ çağrısını destekliyorum. Milyonlarca vatandaşımızı disiplinle, özveriyle BOYKOT sürecine dahil olmaya davet ediyorum.

Bu BOYKOT, medya ve iş dünyamızı yok etmeye, onlara zarar vermeye yönelik değildir. Bilakis onları prangalarından kurtarıp özgürleştirmeye dönüktür.

"Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir"

Uzun yıllardır, baskıcı ve antidemokratik iktidarın bir avuç ihtiras sahibine teslim oldular. Keyfi dayatmalara, topluma umutsuzluk ve korku salmaya teşne oldular. Kimileri isteyerek bunu yaptı, kimileri korkuyla. Artık zaman değişti. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz.

Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya 1 kişinin güdümünde yola devam edecek ve BOYKOTUN sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar.

Tüm vatandaşlarımızdan güçlü bir tepki bekliyor, milletimizin sağduyusu ve dirayetine güveniyorum.”

 

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