Erişime engellenmişti: CHP'nin boykot sitesi adres değiştirdi
CHP'nin Saraçhane eylemleri sırasında duyurduğu ve dün mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen 'boykotyap.com' sitesi, 'boykotyap.net' ismiyle tekrar açıldı.
CHP'nin Saraçhane eylemleri sırasında duyurduğu ve ardından mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen CHP'nin duyurduğu 'boykotyap.com' sitesi 'boykotyap.net' ismiyle tekrar açıldı.
Haberi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Okakın, paylaşımında “Arkadaşlar! Ufak bir değişiklikle, http://boykotyap.net yayında. Tüketim gücünü direnişe dönüştür. Halkı görmeyenleri biz de görmeyeceğiz" dedi.
Ne olmuştu?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’deki konuşmasında boykot listesi açıklamıştı.
Özel’in açıkladığı ve boykot edilen markaların listelendiği boykotyap.com‘a mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti.
yandaslarboykot.com ve boykot.web.tr de erişim engeli gelen siteler arasında.
Bu siteler Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.
Özel’in açıkladığı listede EspressoLab, D&R, Turkuvaz Medya, CNN Türk, ETS TUR, A Haber gibi kurumlar yer alıyordu.