Elektriğe zam yapılacak mı? AK Parti’nin ‘boykot’ tepkisi

CANAN SAKARYA

Muhalefetin son dönemde yaşananların “Bütçeye 915 milyar lira yük getirdiği” iddiasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Nereden böyle bir şey çıkarıyorlar böyle bir şey söz konusu değil. Çok kısa vadeli, kısmi etki söz konusu olabilir, o da bütçemiz içinde gerekli tedbirler alınarak telafi edilir” dedi. Yılmaz, yaşanan kısa vadeli, dönemsel bir etkinin abartılarak yıllık bir etki gibi hesaplanmasının yanlış olduğunu belirtti.

“İsim verilmesi doğru değil”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı şirketleri boykota çağırmasına son iki gündür AK Parti’den tepkiler gelirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorusu üzerine “Bu ülkenin şirketlerinin isimlerinin tek tek sayılması, boykota davet edilmesi doğru değil. Bunlar yanlış şeyler. Bunlardan vazgeçmek lazım” dedi. Tunç, İstanbul’da bazı gazetecilerin tutuklanmasına ilişkin soruyu da yanıtladı. “Gazetecilerin tutuklanmasını hiç kimse istemez” diyen Tunç, “ Gazetecilerimiz toplumu bilgilendirmek için görev yapan kişiler ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemine katılmışsa, dosyasındaki durum nedir onu bilmemiz mümkün değil. Durumlarını soralım, araştıralım, gazetecilerin mağduriyeti söz konusu olmasın. ‘Gazeteciyim’ diyerek şiddet eylemlerine karışmış, provokasyona yönelik girişim olmuşsa o da doğru değil. O zaman gazetecilik faaliyeti olmaz “ değerlendirmesi yaptı.

Elektrik zammına 'bakıyoruz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şubat ayında yaptığı açıklamada nisan ayına kadar elektriğe zam yapılmayacağını açıklamıştı. Nisan ayına sayılı günler kala zam iddiaları, AK Parti Meclis Grup toplantısına katılan Bakan Bayraktar’a soruldu. Bakan Bayraktar ‘Elektriğe zam olacak mı?” sorusu üzerine “Bakacağız, değerlendireceğiz” yanıtını verdi.