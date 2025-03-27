Erdoğan: KOBİ’nin finansmana erişimi kolaylaştırılacak

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, yüksek teknolojili üretimi önceleyen 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık yatırım öngörülen HIT 30 programında gelinen nokta da duyuruldu. Bu kapsamda şu ana kadar 19 büyük ölçekli proje için 9,2 milyar dolarlık yatırım başvurusu alındı.

Yeni sanayi stratejisi; yüksek teknoloji, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, küresel entegrasyon ve yapısal dönüşüm olmak üzere 5 sütun üzerine inşa edildi. Bu 5 ana amaç için 100 strateji ve 20 makro hedef tanımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın ifadesiyle Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirme yolunda seferberlik çağırısı niteliğinde olan 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi ile önümüzdeki 5 yılda, yerli modüler nükleer reaktörden, kuantum teknolojisine, yarı iletkenlerden, yapay zekaya çeşitli adımlar atılacak.

“KOBİ’lere özel bankacılık mekanizması sağlayacağız”

Yeni sanayi stratejisinin temel unsurlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmalar geliştireceklerini söyledi. Bu kapsamda sanayiye ve teknoloji girişimlerine özel olarak yapılandırılmış bir bankacılık ve finansman yaklaşımının benimsenmesini sağlayacaklarını aktaran Erdoğan, KOBİ’lerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyeceklerinin altını çizdi.

Temel amaçlarının yüksek teknoloji ve kritik alanlarda dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak olduğunu belirten Erdoğan, Sanayileşme İcra Komitesi koordinasyonuyla, bugüne kadar görülmemiş ölçüde yerli üretim/ teknoloji hamlesine imza atacaklarını anlattı.

“Uçan araba teknolojisini destekleyeceğiz”

Yarı iletkenler, nükleer teknolojiler, biyo teknoloji, petrokimya gibi stratejik alanlarda kamu destek mekanizmalarının devreye gireceğini dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, “Uçan araba ve otonom araç teknolojileri, batarya ve enerji depolama teknolojilerine yönelik Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile yatırımları destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Dijital ekonomiye geçiş kapsamında endüstriyel robot ve diğer imalat teknolojilerinde yerli üretim kapasitesinin artırılacağını bildiren Erdoğan, yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi sağlayarak sanayi kaynaklı karbon emisyonlarını azaltacaklarını ifade etti.

Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum için teknik, hukuki düzenlemelerin hayata geçirileceği bilgisini veren Erdoğan, kritik hammadde ve minerallere erişimi güvence altına almak için uluslararası ittifaklar ve stratejik işbirlikleri tesis edileceğini söyledi.

“Riskli bölgelerden taşınma hızlanacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut strateji alanlarını genişleterek yeni planlı sanayi alanları oluşturacaklarını belirtirken, riskli bölgelerde bulunan tesislerin güvenli bölgelere taşınmasının önünün açılacağını bildirdi. Bu konuyla ilgili Sanayi Bakanı Kacır ise “Ulusal Sanayi Alanları Master Planıyla, sanayimizin afet riski yüksek bölgelerden güvenli alanlara taşınma süreci hızlanacak” dedi.

“Seviye atlatacak yatırımlara yoğun destek” Detaylarını bir süre sonra duyuracakları yeni teşvik mekanizması hakkında da bilgi veren Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi programıyla sanayi, teknoloji ve katma değer bakımından seviye atlatacak yatırımlara daha yoğun destekler sunulacağını bildirdi. Erdoğan, sektörel ve bölgesel teşvikler kapsamında bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmaya dönük, seçici odaklı teşvikler uygulanacağını aktardı.

“HIT-30'da 9.3 milyar dolarlık yatırım”

Sanayi ve Teknoloji Bakın Fatih Kacır, Mevcut yatırım teşvik sisteminin tamamlayıcısı proje bazlı devlet desteğinden stratejik sektörlerde 41 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip 65 projenin yararlandığını kaydetti. 8 ay önce ilan edilen, HIT-30’la 7 ana sektörde ileri teknoloji yatırımlarını hızlandırdıklarını anlatan Kacır, şu bilgileri paylaştı: “Ülkemizi yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin küresel merkezi konumuna taşıyacak adımlarımız neticesini veriyor. Geniş bir yelpazede 9,3 milyar dolar yatırım büyüklüğüne sahip 19 yeni yatırımı ilan ediyoruz. Bu yatırımlar 20 binden fazla nitelikli istihdam oluşturacak, cari dengemize yıllık 12,4 milyar dolar katkı sağlayacak. Güneş hücresi, kan plazması fraksiyonasyonu, hava savunma ve füze sistemleri, radar sistemleri, yeni nesil elektrikli araçlar, eğitim ve hafif kara taarruz uçağı gibi stratejik başlıklarda kazandıracağı üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetleriyle sanayi ve teknoloji tarihimizde yeni bir sayfa açacak.”