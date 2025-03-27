Yatırımcının yeni bakışı hızlı karar, temkinli adım

Piyasalarda son bir haftada yaşanan sert dalgalanmalar sonrası endekste tepki yükselişi gözleniyor. Yatırımcıların genel yaklaşımı ise hâlâ temkinli. Hisselerde al-sat fırsatları gözlense de bazı hisselerde bekle-gör bakışı öne çıkıyor.

Başta ekonomi yönetimi olmak üzere SPK ve Merkez Bankası’ndan gelen adımlar sonrası piyasalarda sakinleşme arayışları öne çıkıyor. Bununla birlikte borsa henüz doğal akışına kavuşmuş değil. Özellikle likidite koşullarındaki değişiklikler ve spekülatif hareketlere karşı getirilen önlemler, kısa vadeli dalgalanmaları sınırlıyor. Piyasalarda alınan önlemler, özellikle hisse senetlerinde yaşanan sert fiyat hareketlerini sınırlamada etkili oldu. Tedbirler, bireysel yatırımcının sakinleşmesine ve panik satışların durmasını destekledi. Ancak henüz kalıcı bir iyimserliğe dönüşmediğini de gözlemek gerekiyor. Yatırımcılar sakinleşmiş görünse de hâlâ temkinli ve yön arayışı sürüyor. Hisselerdeki işlem hacmi kırılgan görünümünü koruyor.

Dibe yakın F/K’sı düşük hisseler

BIST 30 hisseleri arasında dip seviyelere yakın seyreden ve F/K oranı düşük hisseler, uzun vadeli yatırımda bulunanların kapsama alanında yer alıyor. Sasa, Turkcell, Anadolu Efes gibi hisseler yıllık dip seviyeye %25’in altında mesafede bulunuyor. Söz konusu hisselerin son zirvelerine göre hâlâ %40-45 bandında değer kaybı yaşadığı görülüyor. Bu durum, teknik anlamda bir tepki potansiyelini barındırıyor. Banka ve ulaştırma sektörü hisseleri ise uzun vadeli yatırımcının bekle-gör moduna daha uygun bir seviyede duruyor. Garanti, Akbank ve İş Bankası gibi hisseler güçlü bilançolarla destekleniyor. Bu hisselerin F/K oranlarının 5-7 bandında kalması ilgi odağında kalmalarını sağlıyor.

ZEYNEP’E SOR

ROCE ORANI MI, ROİC Mİ?

ROCE Oranı; faaliyet kârlılığına odaklanma, borç ve sermaye dengesini gösterme. EBIT ile hesaplama, karşılaştırma zorluğu, net kârı yansıtmama.

ROİC; yatırım getirisini net gösterme, uzun vadeli ve finansman yapısından bağımsız. Karmaşık hesaplama, dalgalanma, standart hesaplama yokluğu

Romanya’da yeni bir iştirak kuracak. Avrupa pazarında daha etkin bir rol almak istiyor

Astor Enerji, Romanya’da şirket kurarak nasıl bir açılım yapmayı hedefliyor acaba? / Mete Çolakel

Mete, şirketlerin yurt dışı yatırımları, yeni pazarlara erişim, döviz geliri ve teknolojik kapasiteyi artırma gibi farklı avantajlar sağlar. Enerji gibi ölçek ekonomisinin önemli olduğu sektörlerde, farklı ülkelerdeki yatırımlar rekabet gücünü artırırken, operasyonel etkinliği büyütür. Astor Enerji de Romanya’da 350 MW kapasiteli GES projeleri geliştireceğini duyurdu. Şirket, bu yatırımları doğrudan koordine etmek ve Avrupa’da büyüyebilmek gayesiyle Romanya’da yeni bir iştirak kuracak. Bu girişim, Astor’un yalnızca iç pazarda değil, Avrupa’da da aktif rol almayı hedeflediği anlamına geliyor ve yurt dışı gelirini destekleyecek.

Dolar bazında geçen yıla paralel gelir beklentisi var. Etkin maliyet yöntemiyle kâr hedefliyor

Borusan Boru’nun 2025 için öngördüğü satış geliri nedir? Bu yıl kâra geçebilecek mi? / Ahmet Demir

Ahmet, boru üreticisi şirketlerin gelirlerinin büyümesi; talep koşulları kadar kur ve hammadde fiyatlarıyla da bağlantılıdır. Borusan Boru, geçtiğimiz yıl gelirini %31 artırırken maliyet ve giderlerdeki yüksek artış neticesinde esas faaliyetini %70 geriletti. Dönem sonunda da zarar yazdı. 2025’te ise gelirini 1,6 – 1,8 milyar $ aralığında öngörüyor. 2024’teki 1,7 milyar dolarlık satışa paralel bir beklenti söz konusu. FAVÖK marjını da %5-7 bandında tahmin ediyor. Bunu da etkin maliyet yönetimi sayesinde koruyacağını belirtiyor. Tablo, gelir tarafında büyüme sınırlı kalsa da kâr tarafında toparlanma olabileceği anlamına geliyor.

YATIRIM FONLARI

NN Hayat ve Emeklilik’in NHA Fonu, altına endeksli yatırımla portföyü büyütüyor

Altın Emeklilik Yatırım Fonu (NHA), portföyünün %80’inden fazlasını altın ve altına dayalı piyasa araçlarına yatırarak değer koruma odaklı bir stratejiyle hareket ediyor. 13,98 milyar TL fon büyüklüğü ve %54,79 doluluk oranı ile %11,28 pazar payına sahip bulunuyor. Yatırımının % 61,76’sı kıymetli maden kamu kira sertifikaları ve %26,83’ü fiziki altına yönelik olup, altın fiyatlarıyla yüksek korelasyon hedefliyor. Enflasyonist baskılara karşı portföyünü korumak isteyen yatırımcılar için NHA, güçlü bir alternatif öneriyor. 1 yılda %51,50 ve 5 yılda %1.118’lik getiriyle kendi kulvarında öne çıkan fonun bir diğer başarısı, büyüme performansıyla 135.284 yatırımcıya ulaşmayı başarmasıdır. NHA, altın temelli emeklilik fonu arayışındaki yatırımcılara yönelik alternatif sunuyor.

TAHVİL

Carrefoursa, %51,34 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Carrefoursa, 24.03.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 125.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %46 olurken, bileşik faizi %51,34’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 181 gün vadeli olup ödeme tarihi 22.09.2025 olarak belirlendi.

%46 YILLIK BASİT FAİZ

Kupona isabet eden faiz oranı %22,81 olacak. Diğer taraftan 25 Mart tarihli TLREF %45,98 seviyesinde bulunuyor. Carrefoursa’nın çıkardığı bononun yıllık %46 basit faiz oranı, TLREF’in 0,02 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıcı 25.03.2025 ve vade tarihi 22.09.2025 olacak. Bono piyasada TRFCARF92523 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BOSSA

Develi’deki GES’in kabulü tamamlandı. İhtiyacının %35’i yenilenebilir enerjiden karşılanacak

Bossa, Kayseri Develi’de arazisine kurduğu 7.900 kWp gücündeki arazi tipi güneş enerji santralinin kabul işlemlerini tamamladı. Devreye alınan yeni yatırım, şirketin toplam GES kapasitesini 25.600 kWp seviyesine çıkardı. Şirketten yapılan açıklamada, güneşten elde edilen elektriğin yalnızca firmanın kendi ihtiyaçları için kullanıldığı belirtildi. Söz konusu yatırımla birlikte Bossa, yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %35’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Oran, şirketin enerji maliyetlerini azaltmasının yanı sıra karbon ayak izini de düşürmeyi amaçlayan sürdürülebilirlik hedefleri açısından önemli bir eşik olarak görülüyor. Bossa’nın kendi elektriğini üretmesi rekabet gücünü artırırken uzun vadeli maliyet avantajı sağlayacak.

ECZACIBAŞI İLAÇ

Eczacıbaşı Monrol’de önemli eşik aşıldı. Taahhütlerin ardından Rekabet Kurulu onay verdi

Eczacıbaşı İlaç, iştiraki Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler’deki %50 payını Curium International Trading’e devretme sürecinde önemli bir aşamayı tamamladı. Şubatta yapılan açıklamada, devir işleminin Rekabet Kurulu’nun belirli taahhütler çerçevesinde koşullu iznine tabi olduğu belirtilmişti. Şirketin yaptığı yeni açıklamaya göre ise söz konusu taahhütlerin Kurul onayına tabi kısmının onaylandığı belirtildi. Nükleer tıp ürünleri, kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan ileri teknoloji sağlık çözümleri arasında yer alıyor. Bu ürünler, tanı doğruluğunu artırırken hastaya özgü tedavi yöntemlerine de kapı aralıyor. Bu onayla birlikte Eczacıbaşı Grubu, devir işlemini tamamlama yolunda önemli bir eşiği geride bırakırken Monrol üzerindeki kontrolünü Curium’a devredecek.

KIRAÇ GALVANİZ

Geri alıma karar verdi. Gerçekleştireceği geri alımlar için toplam 250 milyon TL fon ayırdı

Kıraç Galvaniz, mevcut işlem fiyatının gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesiyle geri alım programı başlattığını duyurdu. Kararla 250 milyon TL’ye kadar bütçe ayrılırken 2 günde fiili dolaşımdaki %1,14’lük pay geri alındı. Programın süresi 12 ay olarak belirlenirken söz konusu adımın firmanın faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı belirtildi. Pay geri alım programları, şirketlerin kendi hisselerine olan güveni gösterir. Bunun yanı sıra, alımlar neticesinde hisse başına kâr oranı artarak yatırımcı ilgisini canlı tutmayı amaçlar. Özellikle dalgalı piyasalarda, düşük fiyatlamaların önüne geçmek ve istikrarlı bir fiyat oluşturmak için başvurulan bir araç olarak öne çıkar. Bu tür programlar, hissede geçici baskıların olduğu dönemlerde dengeleyicidir.