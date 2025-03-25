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CHP’nin kurduğu boykotyap.com açıldı: İşte yeni boykot listesi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinin paylaşılacağını duyurduğu boykotyap.com internet sitesi erişime açıldı.

Haber Merkezi
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CHP’nin kurduğu boykotyap.com açıldı: İşte yeni boykot listesi...
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, medyanın Ekrem İmamoğlu’na destek eylemlerini ve Saraçhane buluşmalarını yayınlamaması nedeniyle boykot listesine eklendiğini açıkladı.

“Bizi görmeyeni gömeceğiz” diyen Özel, halkı EspressoLab, D&R, İdefix, Demirören AVM, Kilim Mobilya, Ülker, TRT, TGRT, İhlas Ev Aletleri, Turkuaz Yayınevi, Milli Piyango, misli.com, iddia.com, ETS Tur, DHA ve İHA’yı boykot etmeye çağırdı.

Bunun üzerine CHP, boykotyap.com adında bir site kurdu. Sitenin en üstünde boykot ile ilgili sloganlar yer alıyor:

Sitede “Boykot sahnesinde #25 Mart 2025” başlığı altında boykot listesinde yer alan markalar bulunuyor.

Sitede markalara yönelik boykot kararının gerekçesi şöyle açıklandı:

“Halkın haber alma hakkını gasp etmek, haksıza, hukuksuza, halkı yok sayana, görmeyen, duymayan, söylemeyene, milli iradeye saygı göstermeyene cevabımız, tüketimden gelen hakkımız!”

Sitenin en sonunda ise “Tüketim gücünü direnişe dönüştür” yazısı yer alıyor.

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