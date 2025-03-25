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Özgür Özel, üç şirketi boykot listesinden çıkardı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Saraçhane'de açıkladığı boykot listesinden 3 şirketi çıkardıklarını duyurdu.

Haber Merkezi
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Özgür Özel, üç şirketi boykot listesinden çıkardı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile birlikte başlayan Saraçhane’deki protesto eylemlerinde dün akşam yaptığı konuşmada bir boykot listesi açıklamıştı. 

Özel'den bugün CHP’nin Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısına OYAK’a devredilen üç enerji şirketi konusunda geri adım geldi.

3 şirket boykot listesinden çıkarıldı 

Özel, “Dün arkadaşlar liste hazırlarken Milangaz, Likidgaz ve Türk Petrol dediler. Bunları 2020’de Demirören’i kurtarmak için maalesef OYAK’ın sırtına yükletmişler. Ama bunların ürünleri alınmazsa OYAK’ın zararı var. Bu yüzden Milangaz, Likidgaz ve Türk Petrol üzerinden baskımızı, boykotumuzu çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

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