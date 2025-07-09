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BTP Genel Başkanı Baş'tan Sözcü TV’nin karartılmasına tepki: Bu topraklarda Sözcüler bitmez

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Sözcü TV’nin karartılmasını eleştirerek, “Gerçekleri söylemenin suç sayıldığı bir dönemde gerçekleri aktarmak da bir suç olarak nitelendiriliyor belli ki. Ama size bir haberim var; bu topraklarda Sözcüler bitmez." ifadelerini kaydetti.

Haber Merkezi
ANKA
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BTP Genel Başkanı Baş'tan Sözcü TV’nin karartılmasına tepki: Bu topraklarda Sözcüler bitmez
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Sözcü TV’nin karartılmasını tepki gösterdi.

"Bu topraklarda Sözcüler bitmez"

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın Sözcü TV'nin karartılmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Sözcü Tv’nin kapatılması ne hukuka uygun ne de haber alma özgürlüğüne yaraşır bir karar değildir. Gerçekleri söylemenin suç sayıldığı bir dönemde gerçekleri aktarmak da bir suç olarak nitelendiriliyor belli ki. Ama size bir haberim var; bu topraklarda Sözcüler bitmez."

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