Bugün ne sınavı var? Bugün sınav mı var? 3 Mart 2024 pazar sınav takvimi!

Bugün (3 Mart Pazar) ne sınavı var?

Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından MSÜ sınavı gerçekleştirilecek. 3 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı saat 10.15’te başlayacak.

MSÜ sınavına katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek.



Sınavda 165 dakika cevaplama süresi verilecek.