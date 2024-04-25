Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını: Boğaz trafiği askıya alındı
Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinde Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaptığı sırada yangın çıktı.
AA
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Varna Limanı'na gittiği öğrenilen 107 metre uzunluğundaki Barbados bandıralı kuru yük gemisinde Akbaş mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.
Ekiplerin, yangına müdahalesinin sürdüğü, 1 yaralının olduğu öğrenildi.