Cemal Enginyurt hangi partiye geçecek? "Yeni istifalar gelebilir" dedi ve açıkladı

Demokrat Parti'nin 15. Olağan Kongresi'nde Gültekin Uysal'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa ettiklerini açıklamışlardı.

İstifanın ardından Cemal Enginyurt'un bundan sonra ne yapacağı ve başka bir partiye geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Enginyurt, Cumhuriyet'e "Hangi partiye geçeceksiniz?" sorusunu yanıtladı.

Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Merkezin güçlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturulabilir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 30-35 bandında değişmeyen bir oy oranı var. Merkez parti ihtiyacının olduğu açık.

Partiden bir süredir il ve ilçe düzeyinde istifalar yaşanıyordu. Yeni istifalar da gelebilir.

Şu anda eski ya da yeni başka bir partiye geçiş gibi bir durum yok. 1-2 ay Salih bey ile seyredeceğiz. Anadolu ile konuşacağız. Sonra bakacağız."