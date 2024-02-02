CHP’de 4 büyükşehir adayı daha belli oldu
CHP, 31 Mart Yerel Seçimlerine dahil bir aday listesi daha yayımladı. Paylaşılan listede Kocaeli, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Mardin'de büyükşehir belediye başkan adayları da belli oldu.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kocaeli, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Mardin illerindeki büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre;
* Büyükşehir belediye başkanı adayları Kocaeli'de Atasoy Bilgin,
* Gaziantep’te Muzaffer Öztürk,
* Kahramanmaraş’ta Zeynep Özbaş Arıkan,
* Mardin’de Ömer Durak oldu.
Şu ana kadar CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerine dair belli olan tüm adaylarına dair liste şöyle: