CHP’de 4 büyükşehir adayı daha belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kocaeli, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Mardin illerindeki büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre;

* Büyükşehir belediye başkanı adayları Kocaeli'de Atasoy Bilgin,

* Gaziantep’te Muzaffer Öztürk,

* Kahramanmaraş’ta Zeynep Özbaş Arıkan,

* Mardin’de Ömer Durak oldu.

Şu ana kadar CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerine dair belli olan tüm adaylarına dair liste şöyle: