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CHP'den 23 Mart açıklaması: Tüm bilgiler bugün paylaşılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, 23 Mart’taki önseçimle ilgili “Dayanışma Sandığı”na dair tüm bilgileri bugün kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP'den 23 Mart açıklaması: Tüm bilgiler bugün paylaşılacak
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" başlıklı paylaşım yaparak bugün "Dayanışma sandığı"na ilişkin tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

Çiftci'nin paylaşımında "23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceğimiz önseçimde, 22 Mart Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar partimize, baba ocağına gelen tüm üyelerimiz de seçim günü sandığa gelen tüm yurttaşlarımız da oy kullanabilecek. Partimize üye olmayan ancak bu darbe girişimine dur demek isteyen yurttaşlarımız için kuracağımız 'Dayanışma Sandığı'na ilişkin tüm bilgileri bu sabah itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Önseçim sürecimiz, siyasi tarihimizin gördüğü en büyük dayanışma ve beraberlik günü olarak tarihe geçecek. Darbeye karşı demokrasiyi savunmak için mücadelemizi hep birlikte büyütecek; bu karanlığı yıkacak, halkın iktidarını mutlaka kuracağız." dedi. 

 

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