CHP'den 'sandıklarda şaibe' iddialarına açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medyada yer alan bazı sandıklarda muhalefetin oyunun eksik yazıldığına ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı. Erkek, muhalefet oylarının eksik yazıldığı tüm sandık sonuçlarına itiraz ettiklerini belirtti.

Erkek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“BİLGİLENDİRME: Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi. YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. Herbir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sandıkta şaibe iddialarını ima ederek, “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır” dedi.

Daha sonra açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Tüm sandık sonuçlarını tek tek inceliyor, sorun gözükenlerin hepsine gerekli itirazlarımızı yapıyoruz. Süreci çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen endişe etmeyin" dedi.