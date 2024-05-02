CHP'li Ateş'ten kredi kartı uyarısı: Kısıtlama vergi tahsilatını baltalayacak

ANKARA (EKONOMİ) - CHP Bolu Milletvekili, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, geçen yılın aynı ayına göre martta kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda en yüksek artışın yüzde 170 oranıyla kamu vergi ödemelerinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Ateş, “Vatandaş vergiyi de borçlanarak ödüyor. Üstelik vergi ve harçlar bu yıl yüzde 58,5 zamlanmışken vatandaşın kredi kartıyla yaptığı kamu ve vergi ödemeleri geçen yılın mart ayına göre neredeyse üçe katlandı. İktidarın kredi kartını kısıtlayıcı adımları vergi tahsilatını da baltalayacak” diye konuştu.

Ateş, Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre mart ayında yurt içinde kredi kartlarıyla yapılan toplam harcamaların geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 131 artarak 995,6 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Kredi kartı ekstresindeki enflasyon, TÜİK’in mart ayı için yüzde 68,5 şeklinde açıkladığı yıllık enflasyonu ikiye katladı. Ekstrelerdeki liderliği ise 163 milyar liralık harcamayla market ve alışveriş merkezleri korudu. Söz konusu harcamalar martta yıllık bazda yüzde 111 arttı. Çeşitli gıda harcamaları yüzde 134 artarak 68,1 milyar liraya, yemek harcamaları da yüzde 130 artarak 40 milyar liraya çıktı” dedi.

Artan faizle nakit avans kullanımı düştü

Ay sonunu getiremeyen vatandaşın, sıkça başvurduğu nakit avans uygulamasının da mart ayının ortasında artan faizden etkilendiğini kaydeden Ateş, kredi kartlarından nakit çekilen tutarın ocak ve şubat aylarında sırasıyla 117,9 ve 122,9 milyar lira iken martta 91,2 milyar liraya gerilediğini ifade etti.

Krizin faturası ağırlaşmaya başladı

CHP’li Ateş, önde gelen harcama kalemleri içinde mart ayında önceki yılın aynı ayına oranla en fazla artışın yüzde 170 ile kamu ve vergi ödemelerinde yaşandığını belirterek, “ Kamu-vergi ödemeleri söz konusu dönemde 13,9 milyar liradan 37,6 milyar liraya ulaştı. Kamuda tasarruf lafta kalırken krizin vatandaşa kesilen faturası ağırlaşmaya devam ediyor. Vergiler de kalkınmanın temeli olacağına süren saltanata kaynak olarak kullanılıyor” dedi.

Kredi kartlarına yeni kısıtlama beklentilerinin de toplumun kimi kesimlerinin tüketim davranışlarına yansıdığına işaret eden Ateş, “ Elektronik-bilgisayar, giyim-aksesuar ve benzin-yakıt harcamaları özellikle martta hızlandı. Önceki yılın aynı ayına oranla ise elektronik harcamaları yüzde 146 artarak 86,4 milyar lira, giyim ve aksesuar harcamaları yüzde 141 artarak 66,4 milyar lira, benzin-yakıt harcamaları da yüzde 156 artarak 62,1 milyar lira oldu “ değerlendirmesi yaptı.