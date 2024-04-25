Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı!
Çorlu'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili davada karar açıklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası davasında karar açıklandı.
13 sanıktan 9'u için tutuklama, 4'ü için beraat kararı verildi.
Sanıklar hakkında verilen hapis cezaları şöyle:
Dönemin TCDD Birinci Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl,
Mühendis Tevfik Baran Önder taksirle ölüme sebep olmaktan 10 yıl hapis cezası verildi.
Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu'ya verilen 21 yıl hapis cezası adli sicilden dolayı takdir indirimi ile 17 yıl 6 ay hapis cezasına düşürüldü.
TCDD Birinci Bölge Bakım Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras'a 8 yıl 4 ay,
Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli'ye verilen 11 yıl hapis cezası adli sicil kaydına göre takdir indirimi ile 9 yıl 2 aya indirildi.
Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt 16 yıl hapis cezası verildi.
TCDD mühendisi Deniz Parlak 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Mühendis Kubilay Başkaya'ya 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
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