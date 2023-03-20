Cumhurbaşkanı adayları zorunlu mal bildiriminde bulunacaklar

Resmi Gazete'nin 18 Mart tarihli sayısında yayınlanan YSK kararına göre, adayların kendilerine ve ailelerine ait olan taşınmazları, kendilerine aylık ödenenler net aylık tutarının 5 katından, aylık ödenmeyenler ise 96,703 TL'den fazla tutardaki para, ve para hükmündeki kıymetli kağıtlar hisse senedi ve tahviller, altın ve mücevheratı, araç, iş makinesi ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları, borçları ve gelirleri mal bildirimi kapsamında beyan edilecek.

Cumhurbaşkanı adayları, adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde yalnızca Türk vatandaşı kişilerden yardım ve bağış alabilecekler.

Adaylar sadece nakdi yardım alabilecekler, ayni yardım kabul edemeyecekler. Bir kişinin bir adaya yapabileceği nakdi yardım miktarı 55,598 TL'yi geçemeyecek.