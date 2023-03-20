  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı adayları zorunlu mal bildiriminde bulunacaklar
Takip Et

Cumhurbaşkanı adayları zorunlu mal bildiriminde bulunacaklar

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacaklar, zorunlu mal bildiriminde bulunacaklar.

Haber Merkezi
Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Resmi Gazete'nin 18 Mart tarihli sayısında yayınlanan YSK kararına göre, adayların kendilerine ve ailelerine ait olan taşınmazları, kendilerine aylık ödenenler net aylık tutarının 5 katından, aylık ödenmeyenler ise 96,703 TL'den fazla tutardaki para, ve para hükmündeki kıymetli kağıtlar hisse senedi ve tahviller, altın ve mücevheratı, araç, iş makinesi ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları, borçları ve gelirleri mal bildirimi kapsamında beyan edilecek.

Cumhurbaşkanı adayları, adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde yalnızca Türk vatandaşı kişilerden yardım ve bağış alabilecekler.

Adaylar sadece nakdi yardım alabilecekler, ayni yardım kabul edemeyecekler. Bir kişinin bir adaya yapabileceği nakdi yardım miktarı 55,598 TL'yi geçemeyecek.

Seçmen listeleri askıya çıkarıldı

Seçim 2023 Haberleri

Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Seçim 2023