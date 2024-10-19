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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kabine değişimi' mesajını verdi, kulisler hareketlendi! Kaç bakan değişecek?

Kongre sürecini başlatan AK Parti’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kabine değişikliği olabilir' mesajından sonra hem parti yönetimi hem de kabinede yapılacak değişikliklerle ilgili kulisler yeniden hareketlendi. Peki kulislerde kaç bakanın değişebileceği yorumları yapılıyor? İşte kulislerde konuşulanlar...

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kabine değişimi' mesajını verdi, kulisler hareketlendi! Kaç bakan değişecek?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı kabinede değişiklik olabileceğine yönelik açıklamalar, AK Parti kulislerini hareketlendirdi. Parti kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının kısa vadede bir değişiklik anlamına gelmeyeceği konuşulurken, “Eğer kabinede bir değişim olacaksa, bu kongre süreci ile paralel ilerler” yorumunda bulunuluyor.

Genel başkan yardımcılarının bazılarının Kabine'ye kaydırılacağı iddiası

Ayrıca mayısta yapılması planlanan büyük kongrede MKYK başta olmak üzere parti vitrininde dikkat çekici değişiklikler yapılabileceği iddia ediliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kurmayları ile yaptığı toplantılarda, “Partimizde çok kıymetli il başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız var. Bilgi birikimi yüksek olan arkadaşlarımızı bu süreçte değerlendirmek isterim” dediği öne sürüldü. Mevcut MYK üyelerinin bir bölümün tümden değişeceği, bazıların ise birimlerinin değişebileceği öne sürülürken genel başkan yardımcılarından bazı isimlerin de Kabine'da yer bulabileceği konuşuluyor.

Kaç bakan değişecek?

Kabine kimlerin değişebileceğine ilişkin AK Parti kaynakları, “Çok köklü bir değişim beklemek doğru değil. 3-5 kişi ya değişir ya değişmez. Çünkü kabine ile ilgili şu anda bir problem olduğu düşünülmüyor” diyor. Ayrıca parti yönetim kadrolarında uzun süredir görev yapanların ‘dinlenmeye’ alınması, bu durumdakilerin yerlerine genç isimlerin getirilmesi bekleniyor.

Bakan yardımcılarının sayısı mı azaltılacak?

İhtiyaç duyulması hâlinde bazı bakanlıkların ikiye bölünebileceği ve bakan yardımcılarının sayısının azaltılabileceği de kulislerde konuşulan konular arasında...

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