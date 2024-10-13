İddia: Erdoğan'dan kabine revizyonu sinyali! İki bakanın ismi ön planda

Son yerel seçimde önemli bir kayıp vererek 22 yıldır elinde tuttuğu "birinci parti" unvanını CHP'ye kaptıran AKP'de değişim rüzgarları etkisini göstermeye başladı. Hem partide hem de kabinede revizyon olacağına dair spekülasyonlar artarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partideki değişimin hükümet kanadına da yansıyıp yansımayacağıyla ilgili soruya "Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" yanıtını verdi.

İşte değişmesi beklenen bakanlar

Gazete Duvar'ın haberine göre, Kabine değişikliğine gidilmesi durumunda değişme ihtimali en yüksek olan isimlerin başında; son aylarda artan şiddet olaylarının da etkisiyle Cumhurbaşkanı’nın tepkisini çektiği söylenen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç var.

AKP’nin en çok eleştiri aldığı alanlardan olan tarımda da yeni bakan İbrahim Yumaklı'nın değişebilmesi olası görünüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da koltuklarından olmalarının muhtemel olduğu konuşuluyor.