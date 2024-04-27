Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dervişoğlu'na tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'na telefonla arayarak tebrik etti.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti kurultayında genel başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti" denildi.