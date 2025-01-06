DEM Partili heyetin görüşme turu: AK Parti ile görüşme bugün... CHP ile görüşme olacak mı?

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinin Meclis turu, yeni haftada da devam edecek. Heyet ilk olarak AK Parti Meclis gurubunu ziyaret edecek.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le biraraya gelecek.

CHP ile görüşmenin tarihi net değil

CHP ile görüşmenin tarihi ise henüz net değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı. Özel, "Böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı, ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

Bu hafta görüşmeler devam edecek

DEM Heyeti bu hafta Gelecek, Saadet, Deva ve Yeniden Refah partilerinin Genel Başkanlarıyla görüşecek.

İYİ Parti ise heyetle görüşmeyeceğini duyurdu.