DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkardığı ilçeler belli oldu
DEM Parti, İstanbul’un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkardıklarını açıkladı.
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için İstanbul’un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkardı.
Parti 22 ilçede ise aday göstermedi.
İstanbul'da aday çıkarılan ilçeler şöyle:
- Beykoz
- Kadıköy
- Sultanbeyli
- Ümraniye
- Adalar
- Arnavutköy
- Esenler
- Gaziosmanpaşa
- Kağıthane
- Sultangazi
- Beşiktaş
- Bakırköy
- Başakşehir
- Beylikdüzü
- Güngören
- Küçükçekmece
- Büyükçekmece