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DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkardığı ilçeler belli oldu

DEM Parti, İstanbul’un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkardıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
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DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkardığı ilçeler belli oldu
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için İstanbul’un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkardı.

Parti 22 ilçede ise aday göstermedi.

İstanbul'da aday çıkarılan ilçeler şöyle:

- Beykoz

- Kadıköy

- Sultanbeyli

- Ümraniye

- Adalar

- Arnavutköy

- Esenler

- Gaziosmanpaşa

- Kağıthane

- Sultangazi

- Beşiktaş

- Bakırköy

- Başakşehir

- Beylikdüzü

- Güngören

- Küçükçekmece

- Büyükçekmece

 

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