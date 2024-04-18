Dışişleri Bakanlığından AB zirvesi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, 17-18 Nisan'da gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi sonuçları hakkında açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi’nde Türkiye’ye ilişkin kabul edilen kararlara yönelik, "AB’nin ülkemize ve küresel gelişmelere dair stratejik vizyon eksikliğinin yeni bir örneğidir." denilerek, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanlığı, 17-18 Nisan 2024 tarihli AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi sonuçları hakkında açıklama yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada zirve sonuçlarında Türkiye’nin iş birliği ve karşılıklı fayda sağlamaya yönelik bir ilişki geliştirilmesinin AB’nin stratejik menfaatine olduğu vurgulanmaktadır. Buna karşın, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ve AB Komisyonu tarafından hazırlanan AB-Türkiye ilişkilerine dair Ortak Bildirim'de yer alan tavsiyelere ilişkin somut bir karar alınamaması ciddi bir tutarsızlıktır."

"Türkiye, AB üyeliği konusunda kararlılığını korumaktadır"

"Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasıyla Kıbrıs sorununun ilintilendirilmesi tarafımızdan hiçbir zaman kabul görmeyecektir." denilen açıklamada, "Çok yönlü Türkiye-AB ilişkilerini Kıbrıs meselesine indirgeyen anlayıştan vazgeçilmesi gerekmektedir. Böylesi bir zihniyet, Kıbrıs sorununa veya diğer bölgesel ve küresel meselelere olumlu ve yapıcı bir katkı sunamaz. Aday ülke Türkiye, AB üyeliği konusunda kararlılığını korumaktadır. Bununla beraber iş birliğimizin seçici bir anlayışla bazı alanlarla sınırlanmasını reddediyoruz. AB ile diyaloğumuzu mütekabiliyet çerçevesinde AB'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yönelik adımlarının hızı, düzeyi ve kapsamına göre ele alacağız." ifadelerine yer verildi.