Dışişleri'nden bölge ülkelerine 'kalıcı çatışma' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölge ülkelerine saldırı düzenlediğine yönelik haberlerin ardından açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, "İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliğine yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Hadiseleri yakından takip etmekteyiz. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır." denildi.

İsrail'in İran ve Suriye'ye saldırdığı iddiası

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu. Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de İsrail'in, ülkenin güney sınırlarında ordunun hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği bilgisini geçmişti.