İsrail, İran’da askeri hava üssüne misilleme saldırısı gerçekleştirdi

İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi.

ABC News, İsrail'in aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı bölgeleri vurduğu yönündeki iddiaların doğrulanmadığını kaydetti.

CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı.

İranlı yetkililer ise ülkenin kuzeybatısındaki kentte hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini doğrulasa da füze saldırısı düzenlemediğini söyledi. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

"Derhal misilleme yapma niyetimiz yok"

09.36: Reuters ajansına konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, "Şu an hemen misilleme yapma planımız yok" dedi. Yetkili, olayın arkasında kimin olduğunun henüz bilinmediğini söyledi.

SANA da saldırı iddiasını doğruladı

09.26: Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in ülkenin güneyindeki hava savunma mevzilerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. İran'a yönelik saldırı haberleri ile eş zamanlı olarak Suriye'nin güneyinde de bazı hedeflere İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edilmişti.

09.22: İsrail kabinesinin en aşırı sağcı isimlerinden olan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, İran'a düzenlendiği belirtilen saldırıyı beğenmedi. Ben Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı tek kelimelik paylaşımda "Zayıf!" dedi.

Uçuşlar tekrardan başladı

09.11: İran devlet televizyonu, İsfahan'da durumun normal olduğuna dair canlı yayın yaparken, kapatılan havalimanlarının da yeniden açıldığı belirtildi.

IDF yorum yapmadı

09:10: İsrail ordu sözcülüğü, AA'nın İran'daki patlamalara ilişkin sorusu üzerine, "henüz bu konuda yorum yapmadıkları" yanıtını verdi. Sözcülük, halka yapılan güvenlik talimatlarında henüz değişiklik yapılmadığını aktardı.

09.02: İran'da Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen yarı resmi devlet ajansı Tasnim, İsfahan'daki nükleer tesiste yeni çekildiği belirtilen bir görüntüyü paylaştı. "İsfahan nükleer tesisleri tamamen güvenli" mesajıyla yayınlanan görüntüde, İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi'nin yakınındaki bir kişi saatine bakarken görülüyor. Kamera daha sonra, bir hava savunma sistemi bataryasının yanında bulunan bazı askerlere zoom yapıyor.

UAEK: Nükleer tesisler hasar görmedi

08:43: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), İran'ın nükleer tesislerinde bir hasar meydana gelmediğini doğruladı. UAEK, "nükleer tesislerin hiçbir zaman askeri ihtilaflarda hedef alınmaması gerektiği" uyarısı yaparak, tüm taraflara azami itidal çağrısı yaptı.

ABD'den İsrail'deki elçilik çalışanlarına uyarı

07:30: ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail'in İran'a misilleme yaptığı yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve onların aileleri için güvenlik uyarısında bulundu. Güvenlik uyarısında, Büyükelçilik çalışanları ve ailelerine Tel Aviv, Batı Kudüs ve Beerşeba şehirleri dışındaki bölgelere kişisel seyahatlerin kısıtlandığı belirtildi.

"Hasar meydana gelmedi"

07.25: Üst düzey İranlı komutan Siavosh Mihandoust, İsfahan'da duyulan sesin hava savunma sisteminin şüpheli bir cismi vurmasından kaynaklandığını söyledi. İranlı general, olayda bir hasar meydana gelmediğini belirtti.

Yabancı ülke saldırısı düzenlenmedi

07.21: Press TV'ye konuşan kaynaklar, "İran'a yabancı bir ülkeden saldırı düzenlendiği" iddiasını reddetti. Bir kaynak, İHA olduğundan şüphelenilen cisimlerin düşürülmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini söyledi.

Füze saldırısı düzenlenmedi

06.25: Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, ülkeye füze saldırısı düzenlenmediğini söyledi. Yetkili, İsfahan'da duyulan patlamanın hava savunma sistemlerinin devreye girmesinden kaynaklandığını belirtti.

"Bİden'a önceden haber verildi"

06.08: CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili, İsrail'in "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı "desteklemediğini" söyledi. Yetkili, Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı. Yetkili, söz konusu saldırıda vurulan bölgenin nükleer bir tesis olmadığını ekledi.

"Nükleer tesisler zarar görmedi"

05.53: İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV, İsfahan kentindeki patlamaların yerde değil havada gerçekleştiğini, nükleer tesislerin zarar görmediğini yazdı.

05.37: Fars haber ajansına konuşan İranlı yetkililer, İsfahan'da bir ordu üssünün yakınlarında üç patlamanın duyulduğunu ve bunun, bir İHA olduğundan şüphelenilen cismin düşürülmesi için hava savunma sistemlerinin harekete geçmesinden kaynaklandığını söyledi.

05.18: Reuters'a konuşan İranlı bir kaynak, İsfahan üzerinde hava savunma sistemlerinin aktive edildiğini söyledi.

05.06: İran devlet medyası, İsfahan'ın yanı sıra Şiraz ve başkent Tahran'da uçuşların askıya alındığını haberini servis etti. Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'nda uluslararası uçuşların 07:00'a kadar durdurulduğu açıklandı.

04.49: İran haber ajansı FARS, İsfahan'ın merkezindeki havalimanının çevresinden patlama sesleri geldiğini duyurdu. Ajans, patlamaların sebebinin bilinmediğini yazdı.

04.47: ABC News kanalına konuşan yetkililer, İsrail'in İran'ın İsfahan kentine füze saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.