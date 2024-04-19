Küresel piyasalarda Ortadoğu endişesi: "Güvenli liman"lara talep arttı

Faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı endişeleri ile zaten düşüş eğiliminde olan ABD hisse senedi endeks vadeli kontratları, Orta Doğu’da gerilimin arttığına dair işaretlerin yatırımcıların riskten kaçınma isteğini tetiklemesi sonucu Asya işlemlerinde düşüş yaşadı.

"Güvenli liman" talebi arttı

Riskten kaçan yatırımcıların güvenli limanlara talebi artırmasıyla dolar, Japon yeni ve İsviçre frangı yükseldi. Yatırımcılar ABD tahvillerine de yöneldi. Alımlar ABD 10 yıllık tahvil getirisinin gün içinde bir ara 14 baz puana kadar düşmesine neden oldu.

Endişeler petrol, altın ve buğday fiyatlarını da etkiledi

Petrol fiyatları bir ara yüzde 3,5’in üzerinde yükseldi. Brent ham petrolü varil başına 90 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü varil başına 86 doların üzerine tırmandı. Ancak saldırının daha çok sembolik olduğu yönünde bir izlenim oluşmasının ve İran’ın saldırının boyutunu büyütmemeye yönelik açıklamalar yapmasının ardından petrol fiyatları kazançlarının bir kısmını geri verdi.