Dünyadan Türkiye’ye yardım seferberliği

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları ve zorlu çalışma şartları, arama kurtarma faaliyetlerini güçleştiriyor.

Yaşanan felaketin ardından dünyada yardım seferberliği başlatıldı. Pek çok ülke Türkiye’ye taziye mesajlarını iletirken, aynı zamanda yardım çalışmalarında görevlendirilmek üzere arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri de deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

Yardım seferberliğine katılan ülkeler ve yardımları özetle şöyle:

Azerbaycan

Depremin ardından ilk uluslararası yardım Azerbaycan'dan geldi. Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 725 Azerbaycanlı personel görev alıyor. Ayrıca 260 çadır, 300 yatak, 2 büyük jeneratör, 8 bin giysi, 20 bin çift çorap, 350 masa, bin sandalye ve 5 bin havlu bulunan 20 tır insani yardım gönderildi.

İsrail

İsrail, deprem bölgesinde sahra hastanesi kurmak üzere Türkiye'ye 230 kişilik yeni ekip gönderdiğini açıkladı. Ayrıca Türkiye'ye İsrail'den ulaşan yardım ekiplerindeki toplam personelin 450'yi geçtiği belirtiliyor.

Fransa

Fransa'dan Türkiye’ye deprem bölgesindeki çalışmalara yardımcı olmak üzere 204 kişilik arama ve kurtarma ekibi ulaştı. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yardım ekibiyle birlikte 10 arama kurtarma köpeğinin de gönderildiği ifade edildi.

Hindistan

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, ülkesinden 200'den fazla arama kurtarma personelinin Gaziantep'te çalışmalar yürüttüğünü, Hint ordusunun da Hatay'da bir sahra hastanesi kurduğunu belirtti.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC), Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 100 ağır iş makinesi ve kamyon ulaştı.

Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askeri birlikler, çeşitli kamu kurum kuruluşları ve vatandaşlarca verilen ilaç, serum, gıda, ısıtıcı, battaniye, kıyafet, çadır ve diğer malzemeleri taşıyan 2 gemi Türkiye'ye hareket etti. Arama kurtarma çalışmalarında görev almak üzere ise 200 kişilik bir ekip bulunuyor.

ABD

Amerika Birleşik Devletleri deprem bölgelerine 159 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildiğini açıkladı.

Ayrıca, ABD Ulaştırma Komutanlığı, ABD Avrupa Komutanlığı ve ABD Avrupa Hava Kuvvetleri koordinasyonunda 159 USAR personeli, 12 askeri çalışma köpeği ve yaklaşık 77 tonluk özel ekipmanı taşıyan ABD Hava Kuvvetlerine ait iki C-17 Globemaster III uçağının da İncirlik Hava Üssü'ne indiğini bildirdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde depremzedeler için ilk yardım kargosu hazırlandı.

Macaristan

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, 156 Macar uzmanın deprem bölgelerinde görev alacağını açıkladı.

Ekiple birlikte, arama kurtarma köpekleri ve 90 ton ekipmanın Macar Ordusuna ait uçakla Adana'ya hareket ettiği belirtildi.

Matis, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması için 7 farklı ekip gönderildiğini belirterek, "Bu akşam itibarıyla toplam 156 Macar uzman ve 28 köpek deprem bölgelerinde görev alacak." dedi.

Rusya

Rusya'dan Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki destek çalışmalarına katılmak üzere 50 kişilik ilave arama kurtarma ekibi, 11 doktor ve ekipman gönderileceği bildirildi.

Böylece ülkenin deprem bölgelerine gönderdiği arama kurtarma ekibi görevlileri 150 kişiye ulaştı.

Ayrıca Rusya Acil Durumlar Bakanı Kurenkov, ekiplerle birlikte deprem bölgesine sahra hastanesinin de ulaştırılacağını ve bu hastanede 40 sağlık uzmanının tıbbi destek sağlayacağını dile getirdi.

Irak

Irak Kızılayı, Türkiye'ye 150 kişilik ilk yardım ekibi gönderdiğini duyurdu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) yardım konvoyu da 6 Şubat’ta Duhok ilinden Türkiye'ye hareket etmişti.

Meksika

Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi.

Söz konusu ekipte, Savunma Bakanlığı’na bağlı 93 eleman, Deniz Kuvvetlerinden 37 kişi ve Kızılhaç personelinden 15 kişi olduğu aktarıldı.

Güney Kore

Güney Kore afet yardım ekibi, 118 kişilik ekip ile deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, depremin ardından arama-kurtarma ekiplerinin ve tıbbi ekipmanların Türkiye'ye ulaştırılması için askeri uçağın kullanılması talimatını vermişti.

Avusturya

Avusturya, bölgelerde görevlendirmek üzere 100 kişilik arama kurtarma ekibi görevlendirdi. Avusturya’nın başkenti Viyana'dan ise sıfırın altında 30 dereceye dayanıklı 800’ün üzerinde monttan oluşan insani yardım kolilerinin, Türk Hava Yollarının (THY) kargo uçağı ile depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktığı belirtildi.

Bosna Hersek

Bosna Hersek, bölgeye 104 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildiğini açıkladı.

Bosna Hersek'teki en büyük bankalardan Bosna Bank International (BBI), depremzedeler için 25 bin avro yardım gönderirken, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri mensuplarının da bölgeye gideceğini açıkladı.

El Salvador

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 100 kişilik arama ve kurtarma ekibi görevlendirdi.

Gürcistan

Gürcistan, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdiğini açıkladı.

Özbekistan

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 100 Özbek kurtarma görevlisinin yer aldığı açıklandı. Uçakta ayrıca depremden zarar görenler için temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan insani yardım malzemelerinin de bulunduğu aktarıldı.

Özbekistan, Türkiye'ye sahra hastanesi kurulması için ekipman ve 71 kişilik sağlık ekibi gönderdiğini bildirdi. Öte yandan depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

İspanya

İspanya hükümeti, deprem bölgesinde sahra hastanesi kuracağını duyurdu. Bölgede ise 90 kişilik bir arama kurtarma ekibi görevlendirildiği açıklandı. Aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu İspanya ekibinin yanında 14 de arama köpeği bulunuyor.

Cezayir

Cezayir, 89 kişilik arama kurtarma ekibinin Adıyaman’da kurtarma çalışmalarında görev aldığını açıkladı.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Acil Servisi, 87 kişiden oluşan deneyimli bir arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı.

Devlet Acil Servisinin görüntülü paylaşımına göre, uçak ve araçlarla yola çıkan ekiple beraber eğitimli arama köpekleri ve ekipmanları da Türkiye'ye gönderildi.

Çin

Çin, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet çalışmalarına destek olmak amacıyla Adana’ya 82 kişilik ekip gönderdi.

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (CIDCA) Başkan Yardımcısı Dıng Boqing, CIDCA kanalıyla Türkiye'ye 40 milyon yuan (5,8 milyon dolar) acil durum mali yardımı sağlanacağını kaydetti.

Ayrıca Türkiye bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ICBC Turkey'in, depremin ardından bölgeye destek için harekete geçerek depremzedeler için 1 milyon TL nakdi yardım desteğinde bulunduğu bildirildi.

İran

İran, deprem bölgelerine arama kurtarma çalışmalarında çalışmak üzere 80 kişilik acil müdahale ekibi gönderildiğini bildirdi.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 77 kişilik arama-kurtarma uzmanlarını, son teknoloji ekipmanlarını ve arama köpeklerini Türkiye'ye gönderdiğini açıkladı.

Polonya

Polonya, deprem sonrası Türkiye'ye 76 kişilik arama kurtarma ekibi ve 8 kurtarma köpeği gönderildiğini açıkladı.

Malezya

Malezyalı yetkililer, Malezya Özel Arama Kurtarma Timi'ne (SMART) bağlı 75 uzmanın, arama kurtarma operasyonunda kullanılacak ekipmanlarla Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye'ye hareket ettiğini bildirdi.

Japonya

Japon hükümeti, deprem bölgelerine 73 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildiğini açıkladı.

Lübnan

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 72 kişilik bir ekip gönderildiğini bildirdi.

Güney Afrika

Güney Afrika'dan Türkiye'ye toplam 69 gönüllü arama kurtarma ve sağlık personeli gönderildi. Gönüllüler THY seferleri ile ücretsiz taşındı.

Portekiz

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Twitter'da "Portekiz, dayanışma içinde olacaktır ve ortaklarımızla koordinasyonla yardıma hazırdır."paylaşımında bulundu.

Çekya

Çekya Başbakanı Petr Fiala da "Çek Cumhuriyeti, 68 kişilik arama kurtarma ekibi ile Türkiye'ye yardımda bulunacak.” İfadelerini kullandı.

Hollanda

Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi’nden yapılan yazılı açıklamada, 15 tonluk ağır kurtarma araçları ve diğer malzemeleri içeren bir kargo uçağının Türkiye’ye ulaştığı aktarıldı. Ayrıca, henüz uçuş saati belli olmayan bir uçak ile 65 kişi ve 8 kurtarma köpeğinin bölgeye ulaşacağı belirtildi.

Arnavutluk

Deprem bölgesinde görev yapan Arnavut arama ve kurtarma uzmanı sayısının 63'e ulaştığı bildirildi.

Kırgızistan

Kırgızistan, Türkiye’ye 63 kişilik ekip gönderildiğini bildirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ve çalışanları ise bir günlük maaşını depremzedelere bağışladığını açıkladı.

Öte yandan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığının, yakın zamanda Türkiye'ye insani yardım göndermek için hazırlık yaptığı belirtildi.

Kazakistan

Kazakistan deprem bölgelerine 60 kişilik ekip gönderdiğini açıkladı. Ayrıca, Kazakistan'da depremzedeler için bir günde 90 bin doların üzerinde bağış toplandığı bildirilirken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Türkiye'ye 1 milyon dolarlık acil yardım tahsis edilmesi konusunda hükümete talimat verdiği aktarıldı.

Bangladeş

Bangladeş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 60 kişilik ekip göndereceğini açıkladı. Ayrıca, ülkede 1 günlük yas ilan edildiği bildirildi.

Bulgaristan

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, İtfaiye ve Sivil Savunma birimlerine bağlı 59 kişilik uzman kurtarma ekibinin onatılmış 20 araçla Türkiye'ye geldiği aktarıldı.

Öte yandan, depremden etkilenenler için toplanan yardım malzemelerinin Türkiye'ye ulaştırıldığı bildirildi.

Ermenistan

Ermenistan yönetimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 57 kişilik bir ekip gönderdi.

Libya

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye'deki çalışmalara katılmak üzere Ulusal Güvenlik Otoritesi, Kriminal Soruşturma Dairesi ve Askeri Tıp Dairesinden 55 teknisyenden oluşan bir ekibin yanı sıra 4 arama kurtarma köpeğinin deprem bölgelerine gönderilmesi talimatı verildiğini açıkladı.

Pakistan

Pakistan, 52 kişilik sivil arama kurtarma ekibi ve 15 tonluk yardım malzemesinin Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait uçakla Türkiye'ye hareket edeceğini bildirdi.

Ayrıca Bakanlar Kurulu’nun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının yardım fonuyla bağışlanacağı açıklandı.

Pakistan'daki STK'ler de Türkiye’deki depremzedeler için bağış toplamaya başladı. Beytüsselam Refah Vakfı ve Pakistan Kızılayı da Türkiye’deki depremzedeler için yardım fonu oluşturdu.

Beytüsselam Refah Vakfı Koordinasyon Başkanı Huzeyfe Rafia, Türkiye’de çeşitli sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde olduklarını ve 30 ambulansı depremden etkilenen bölgelere gönderdiklerini kaydetti.

Almanya

Alman Federal Teknik Yardım Kurumu’na (THW) bağlı bir Arama ve Kurtarma Ekibi (SEEBA) 50 acil durum personeli, özel eğitimli köpekler ve kapsamlı yardım malzemeleriyle birlikte Köln/Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Adana'ya geldiğini açıkladı.

Venezuela

Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla Türkiye ve Suriye'ye 50 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdiğini bildirdi.

Kuveyt

Kuveyt, Hatay’a 46 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildiğini açıkladı.

Ayrıca Kuveyt haber ajansı Kuna'nın verdiği bilgiye göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatıyla, Türkiye'ye depremle mücadele için yardım malzemeleri ve tıbbi ekipler için benzeri bir hava köprüsü kurulacak.

Yunanistan

Yunanistan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki depremin ardından Türkiye'ye 5 uçakla insani yardım malzemesi gönderdiğini açıkladı. Ayrıca arama çalışmalarında 41 kişinin görev aldığı bildirildi.

Yunanistan’ın Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Tunus

Tunus 7 Şubat’ta Türkiye’ye askeri uçaklarla arama kurtarma ekibi gönderildiğini açıkladı. Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin, yaptığı bilgilendirmede, ekipte 41 arama ve kurtarma personeli ile özel eğitimli 4 köpeğin yer aldığını belirtti.

Ayrıca, Tunus Başbakanlığı Türkiye ile Suriye’deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Hırvatistan

Hırvatistan İç ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, 40 kişilik arama ve kurtarma ekibi ile 10 köpeğin bugün yola çıkacağını ifade ederek, "Hırvatistan, Türkiye'nin yanında. Hırvatistan da depremlerle yaşadığı için durumu iyi anlıyoruz." dedi.

Söz konusu ekipte, Hırvatistan Sivil Savunmaya bağlı 3 kamyon, 1 kamyonet, 5 minibüs ve 3 hafif ticari olmak üzere 12 araç ve 40 kişi bulunuyor.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 40 kişilik arama kurtarma ekibi gönderme kararı aldı.

Öte yandan, Kuzey Makedonya Kızılhaçı ve Türk Büyükelçiliği işbirliğinde depremzedeler için yardım toplanıyor.

"Dün neredeyse 10 milyon dinar (yaklaşık 3,3 milyon lira) nakdi yardım topladık." diyen Kuzey Makedonya Kızılhaçı Genel Sekreteri Saiti, bunun yanı sıra Kuzey Makedonya Kızılhaçı stoklarından 1000 gıda kolisi, 1500 hijyen malzemesi kolisi ve 4 bin battaniyenin de depremzedeler için tahsis edildiğini, bu yardımların Türk Kızılay işbirliğinde gelecek hafta başında gönderileceğini bildirdi.

Tayvan

Tayvan hükümeti yetkilileri, bir maaşlarını afet yardımı için Türkiye'ye bağışlayacaklarını açıkladı.

Tayvan hükümeti daha önce 2 milyon dolar nakit yardımda bulunurken, Tayvan halkı da hükümetin bağış için açtığı hesaplara şu ana dek 340 bin dolardan fazla katkı sağladı.

Tayvan’dan bölgeye ulaşan 40 kişilik ilk ekip afet bölgesi Adıyaman'da çalışmalarına sürdürürken 90 kişilik ikinci ekibin de onlara katılması bekleniyor.

Filistin

Filistin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi İmad Zuheyri, Filistin'in acil müdahale ve kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 35 kişilik uzman ekip göndereceğini açıkladı.

Moğolistan

Moğolistan Ulusal Haber Ajansı, 35 kişilik arama kurtarma ekibi ve sağlık personelinin yanı sıra 1500 battaniye, 10 ton konserve et, 2 ton mum ve diğer yardımları taşıyan uçak Türkiye’ye ulaştığını bildirdi.

Malta

Malta'dan bir ekip de deprem bölgesinde enkaz altında kalanların kurtarılmasına destek vermek üzere yola çıktı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 32 kişilik ekipte 1 de arama-kurtarma köpeği bulunuyor.

Ekip beraberinde 5,5 tonluk insani yardım malzemesi de götürüyor.

Kosova

Kosova hükümeti, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla Kosova Güvenlik Gücü Birliği'nden 30 kişi görevlendirildiğini açıkladı.

Karadağ

Karadağ, Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarında görev almak üzere 15 kişinin gönderildiğini açıkladı.

Katar

Katar haber ajansına göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye bir hava köprüsü kurulması talimatı verdi. Hava köprüsüyle ilk olarak Uluslararası Katar Arama ve Kurtarma Grubundan bir ekip gelecek. Bir meydan hastanesi, insani yardımlar ve kış şartlarıyla mücadele malzemeleri ve çadırlar getirilecek.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise 7 Şubat’ta yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekibi ve yardım malzemelerini içeren ilk uçağın bir gün önce gönderildiğini söylemişti.

Ayrıca Katar Kupası yarı final maçının gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri

Deprem bölgelerine 11 askeri kargo uçağıyla arama-kurtarma, medikal ekipler ile jeneratör ve benzeri ihtiyaç duyulan araç-gerecin sevk edildiği bildirildi. BAE, 2 sahra hastanesi kurulması için de harekete geçti. 50 yatak kapasiteli, günde 20 ameliyatın gerçekleştirilebileceği üçüncü tip sahra hastanesinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde faaliyet göstermesi planlanıyor.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar nakdi yardım yapılacağını duyurmuştu.

Mısır

Mısır'dan Türkiye'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 2 uçağın Adana Havalimanı'na indiği açıklandı. Depremzedelere ulaştırılmak üzere 26 ton ilaç ve tıbbi malzemenin bulunduğu uçaklar, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Amr Elhamamy ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın iki kardeş ülke Türkiye ve Suriye'deki kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak üzere yardımların gönderilmesi emri verdiğini duyurdu.

Bahreyn

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Kraliyet İnsani Çalışmalar Kurumuna Türkiye ve Suriye için gerekli olan acil insani yardımların yapılması emrini verdi.

Romanya

Romanya’dan bir ekibin Türkiye’ye gönderildiği açıklandı. Romanya’dan çekilen ve Reuters’ın paylaştığı fotoğraflarda Romanya Acil Durum biriminden müdahale ekiplerinin Türkiye’de arama-kurtarma çalışmalarına yardım etmek için harekete geçtiği duyuruldu.

Sırbistan

Sırbistan'dan, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in talimatıyla 27 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.

İtalya

İtalya, depremzedeler için Türkiye'ye sahra hastanesi göndereceğini duyurdu.

Avustralya

Avustralya hükümeti Türkiye’ye, gıda, barınak ve acil ihtiyaçları kapsayacak insani yardımlar için 10 milyon Avustralya doları (yaklaşık 132 milyon lira) bağışlanacağını duyurdu.

Umman

Umman, Umman Sultanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait içinde arama kurtarma ekibinin de bulunduğu bir uçağın Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı.