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Elazığ’da bir günde 15 artçı deprem oldu

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ’da 24 saat içerisinde 15 artçı deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Elazığ’da bir günde 15 artçı deprem oldu
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Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli hissedildi.

Depremde 20 bina ağır ve 517 bina ise az hasar gördü. Depremde 104 kişi yaralanırken 12’si yaralamalı olmak üzere 21 trafik kazası meydana geldi.

Öte yandan deprem sonrasında 24 saat içerisinde Elazığ’da büyüklükleri 0,8 ile 2,8 arasında değişen toplam 15 artçı deprem meydana geldi.

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